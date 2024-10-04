Студенты педвузов начнут получать новые стипендии с сентября 2025 года
Лучшие студенты педагогических вузов начнут получать новые стипендии со следующего учебного года, постановление об их учреждении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
С 1 сентября 2025 г. лучшие студенты педвузов начнут получать стипендии имени советского педагога Антона Макаренко, имени педагога и писателя Василия Сухомлинского, а также имени одного из основоположников научной педагогики в России Константина Ушинского, советского педагога Льва Выготского и писателя Николая Карамзина.
На каждую стипендию будет предназначено 10 выплат стипендиатам.
Стипендия имени Макаренко будет выплачиваться в объеме по 15 000 руб. в месяц за достижения в области изучения программ по русскому языку, литературе, иностранному языку и программ начального образования. При стипендии имени Сухомлинского за успехи в освоении программ по математике, информатике, физике и экономике.
Стипендии имени Ушинского предназначены для 10 лучших студентов, изучающих программы по биологии, химии и географии. Их размер также составит 15 000 руб. в месяц. За успех в освоении программ по музыке, изобразительному искусству, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности и технологии предназначается стипендия имени Выготского. За успешное освоение программ по истории, праву и обществознанию будут выдаваться 10 стипендий имени Карамзина.
Утверждение стипендий призвано привлечь «еще больше внимания молодых людей к такой благородной профессии», сообщил премьер Мишустин.
В России существует несколько стипендий для студентов вузов, включая государственную, социальную, президентскую и стипендию правительства РФ. В Москве есть стипендия правительства Москвы, в регионах студентам доступны губернаторские стипендии. Также у студентов есть возможность получать именные стипендии, стипендии от компаний и собственные стипендии вузов.
Минобрнауки РФ в феврале этого года рекомендовало российским вузам закрепить размер стипендий не ниже прожиточного минимума.