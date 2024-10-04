Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Студенты педвузов начнут получать новые стипендии с сентября 2025 года

Ведомости

Лучшие студенты педагогических вузов начнут получать новые стипендии со следующего учебного года, постановление об их учреждении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 сентября 2025 г. лучшие студенты педвузов начнут получать стипендии имени советского педагога Антона Макаренко, имени педагога и писателя Василия Сухомлинского, а также имени одного из основоположников научной педагогики в России Константина Ушинского, советского педагога Льва Выготского и писателя Николая Карамзина.

На каждую стипендию будет предназначено 10 выплат стипендиатам.

Стипендия имени Макаренко будет выплачиваться в объеме по 15 000 руб. в месяц за достижения в области изучения программ по русскому языку, литературе, иностранному языку и программ начального образования. При стипендии имени Сухомлинского за успехи в освоении программ по математике, информатике, физике и экономике.

Стипендии имени Ушинского предназначены для 10 лучших студентов, изучающих программы по биологии, химии и географии. Их размер также составит 15 000 руб. в месяц. За успех в освоении программ по музыке, изобразительному искусству, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности и технологии предназначается стипендия имени Выготского. За успешное освоение программ по истории, праву и обществознанию будут выдаваться 10 стипендий имени Карамзина.

Утверждение стипендий призвано привлечь «еще больше внимания молодых людей к такой благородной профессии», сообщил премьер Мишустин.

В России существует несколько стипендий для студентов вузов, включая государственную, социальную, президентскую и стипендию правительства РФ. В Москве есть стипендия правительства Москвы, в регионах студентам доступны губернаторские стипендии. Также у студентов есть возможность получать именные стипендии, стипендии от компаний и собственные стипендии вузов.

Минобрнауки РФ в феврале этого года рекомендовало российским вузам закрепить размер стипендий не ниже прожиточного минимума.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных