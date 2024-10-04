Студенты педвузов начнут получать новые стипендии с сентября 2025 года

Стипендии имени Ушинского предназначены для 10 лучших студентов, изучающих программы по биологии, химии и географии. Их размер также составит 15 000 руб. в месяц. За успех в освоении программ по музыке, изобразительному искусству, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности и технологии предназначается стипендия имени Выготского. За успешное освоение программ по истории, праву и обществознанию будут выдаваться 10 стипендий имени Карамзина.