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Фигуранты дела о теракте на аэродроме «Мачулищи» получили до 25 лет заключения

Ведомости

Фигуранты дела о теракте на военном аэродроме «Мачулищи» под Минском, на котором располагался российский самолет А-50, получили до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщила Генпрокуратура Белоруссии.

В Минском городском суде ведомство поддержало гособвинение по уголовному делу в отношении 12 лиц. Они признаны виновными в акте терроризма и умышленном приведении в негодность средства воздушного транспорта, в госизмене, прохождении обучения для участия в террористической деятельности, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ.

Некоторых фигурантов признали виновными в финансировании террористической и экстремистской деятельности и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. За указанные преступления исполнителю теракта, гражданину Украины Николаю Швецу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, а соучастникам – от 15 до 25 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В конце февраля 2023 г. появились сообщения об атаке на военный аэродром «Мачулищи» под Минском. В марте того же года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что силовики задержали террориста и его пособников, планировавших диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. 

Тогда же Лукашенко рассказал, что задержанный был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). При атаке диверсанты использовали два небольших беспилотника, в результате чего А-50 получил царапины и одну пробоину в корпусе. В июле этого года стало известно, что Белоруссия вернула Украине Швеца во время обмена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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