Фигуранты дела о теракте на аэродроме «Мачулищи» получили до 25 лет заключения
Фигуранты дела о теракте на военном аэродроме «Мачулищи» под Минском, на котором располагался российский самолет А-50, получили до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщила Генпрокуратура Белоруссии.
В Минском городском суде ведомство поддержало гособвинение по уголовному делу в отношении 12 лиц. Они признаны виновными в акте терроризма и умышленном приведении в негодность средства воздушного транспорта, в госизмене, прохождении обучения для участия в террористической деятельности, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ.
Некоторых фигурантов признали виновными в финансировании террористической и экстремистской деятельности и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. За указанные преступления исполнителю теракта, гражданину Украины Николаю Швецу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, а соучастникам – от 15 до 25 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В конце февраля 2023 г. появились сообщения об атаке на военный аэродром «Мачулищи» под Минском. В марте того же года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что силовики задержали террориста и его пособников, планировавших диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Тогда же Лукашенко рассказал, что задержанный был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). При атаке диверсанты использовали два небольших беспилотника, в результате чего А-50 получил царапины и одну пробоину в корпусе. В июле этого года стало известно, что Белоруссия вернула Украине Швеца во время обмена.