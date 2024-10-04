Фигуранты дела о теракте на аэродроме «Мачулищи» получили до 25 лет заключения

Некоторых фигурантов признали виновными в финансировании террористической и экстремистской деятельности и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. За указанные преступления исполнителю теракта, гражданину Украины Николаю Швецу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, а соучастникам – от 15 до 25 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.