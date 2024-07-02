Минск обменял пытавшегося взорвать самолет А-50 на митрополита Ионафана

Минск обменял пытавшегося взорвать самолет А-50 на митрополита ИонафанаОб этом рассказал президент Белоруссии Лукашенко
В ходе обмена Белоруссия вернула Украине ее гражданина Николая Швеца, планировавшего с пособниками диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил подробности обмена в ходе выступления на торжественном собрании ко Дню независимости, передает Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин обратился к нему с просьбой помочь освободить митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких).
«Украинцы к нам с этой просьбой [вернуть Швеца] обратились. Я Путину говорю: "Ну, что будем делать?" – "Ваше решение". Поэтому мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника», – объяснил Лукашенко.
Он добавил, что попросил украинцев вернуть тяжелораненых россиян, после чего России были переданы еще трое человек.
Митрополит Ионафан был освобожден 22 июня, как сообщали в РПЦ, по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В конце февраля 2023 г. появились сообщения об атаке на военный аэродром Мачулищи под Минском. В марте того же года Лукашенко сообщил, что белорусские силовики задержали террориста и его пособников, планировавших диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Президент Белоруссии тогда рассказывал, что задержанный является гражданином РФ и Украины и был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в 2014 г. При атаке диверсанты использовали два небольших беспилотника, в результате чего А-50 получил царапины и одну пробоину в корпусе.