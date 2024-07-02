Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минск обменял пытавшегося взорвать самолет А-50 на митрополита Ионафана

Об этом рассказал президент Белоруссии Лукашенко
Ведомости

В ходе обмена Белоруссия вернула Украине ее гражданина Николая Швеца, планировавшего с пособниками диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил подробности обмена в ходе выступления на торжественном собрании ко Дню независимости, передает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин обратился к нему с просьбой помочь освободить митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких). 

«Украинцы к нам с этой просьбой [вернуть Швеца] обратились. Я Путину говорю: "Ну, что будем делать?" – "Ваше решение". Поэтому мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника», – объяснил Лукашенко.

Он добавил, что попросил украинцев вернуть тяжелораненых россиян, после чего России были переданы еще трое человек.

Митрополит Ионафан был освобожден 22 июня, как сообщали в РПЦ, по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В конце февраля 2023 г. появились сообщения об атаке на военный аэродром Мачулищи под Минском. В марте того же года Лукашенко сообщил, что белорусские силовики задержали террориста и его пособников, планировавших диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Президент Белоруссии тогда рассказывал, что задержанный является гражданином РФ и Украины и был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в 2014 г. При атаке диверсанты использовали два небольших беспилотника, в результате чего А-50 получил царапины и одну пробоину в корпусе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных