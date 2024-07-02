Минск обменял пытавшегося взорвать самолет А-50 на митрополита Ионафана

В конце февраля 2023 г. появились сообщения об атаке на военный аэродром Мачулищи под Минском. В марте того же года Лукашенко сообщил, что белорусские силовики задержали террориста и его пособников, планировавших диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Президент Белоруссии тогда рассказывал, что задержанный является гражданином РФ и Украины и был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в 2014 г. При атаке диверсанты использовали два небольших беспилотника, в результате чего А-50 получил царапины и одну пробоину в корпусе.