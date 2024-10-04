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Суд арестовал организатора криптовалютной биржи Cryptex

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Сергея Иванова по делу об организации преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex. Он пробудет под стражей до 30 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Иванов обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ему вменяется организация и участие в преступном сообществе, неправомерный доступ к компьютерной информации и незаконная банковская деятельность. С ходатайством об аресте фигуранта выступили органы предварительного расследования. Суд отправил Иванова под стражу на один месяц и 27 суток.

3 октября Замоскворецкий суд столицы поместил под домашний арест до 28 ноября фигуранта дела о Cryptex Александра Терещенко. Он также подозревается в организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября. Основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры, утверждают в ведомстве. За 2023 г. оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества превысил 112 млрд руб., а доход фигурантов составил 3,7 млрд руб., сообщили в СК. В ходе обысков в рамках уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex изъято 1,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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