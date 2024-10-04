Суд арестовал организатора криптовалютной биржи Cryptex
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Сергея Иванова по делу об организации преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex. Он пробудет под стражей до 30 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Иванов обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ему вменяется организация и участие в преступном сообществе, неправомерный доступ к компьютерной информации и незаконная банковская деятельность. С ходатайством об аресте фигуранта выступили органы предварительного расследования. Суд отправил Иванова под стражу на один месяц и 27 суток.
3 октября Замоскворецкий суд столицы поместил под домашний арест до 28 ноября фигуранта дела о Cryptex Александра Терещенко. Он также подозревается в организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября. Основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры, утверждают в ведомстве. За 2023 г. оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества превысил 112 млрд руб., а доход фигурантов составил 3,7 млрд руб., сообщили в СК. В ходе обысков в рамках уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex изъято 1,5 млрд руб.