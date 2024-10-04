Суд арестовал организатора криптовалютной биржи Cryptex

Иванов обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ему вменяется организация и участие в преступном сообществе, неправомерный доступ к компьютерной информации и незаконная банковская деятельность. С ходатайством об аресте фигуранта выступили органы предварительного расследования. Суд отправил Иванова под стражу на один месяц и 27 суток.