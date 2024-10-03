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Суд избрал меру пресечения фигуранту дела о бирже Cryptex

Ведомости

Фигуранта дела о криптовалютной бирже Cryptex Александра Терещенко поместили под домашний арест до 28 ноября, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Замоскворецкий районный суд столицы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования. Терещенко подозревается в организации преступного сообщества или участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

СК возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября. В ведомстве отметили, что основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры. По данным комитета, за 2023 г. оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества превысил 112 млрд руб., а доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.

Правоохранительные органы провели 148 обысков в 14 субъектах России. 3 октября официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в Санкт-Петербурге в ходе обысков в рамках уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex изъято 1,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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