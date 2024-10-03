Суд избрал меру пресечения фигуранту дела о бирже Cryptex
Фигуранта дела о криптовалютной бирже Cryptex Александра Терещенко поместили под домашний арест до 28 ноября, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Замоскворецкий районный суд столицы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования. Терещенко подозревается в организации преступного сообщества или участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
СК возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября. В ведомстве отметили, что основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры. По данным комитета, за 2023 г. оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества превысил 112 млрд руб., а доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.
Правоохранительные органы провели 148 обысков в 14 субъектах России. 3 октября официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в Санкт-Петербурге в ходе обысков в рамках уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex изъято 1,5 млрд руб.