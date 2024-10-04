Суд отправил блогера Артема Чекалина под домашний арест
Троицкий районный суд Москвы отправил под домашний арест Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Он обвиняется в преступлении, которое предусмотрено п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ: совершение операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Чекалин пробудет под домашним арестом до 26 ноября.
3 октября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что против блогеров возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб. По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн.
Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, сумма свыше 250 млн руб. была выведена из России за полгода.