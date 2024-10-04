Родные погибших в ТЦ «Зимняя вишня» подали иски о компенсации морального вреда

В конце марта 2024 г. Кемеровский областной суд освободил от наказания экс-главу МЧС Кузбасса Александра Мамонтова, который был приговорен к 10,5 года колонии по делу о халатности, связанном с пожаром в «Зимней вишне». Мужчину освободили из-под стражи в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и в связи с отбытием им основного наказания по статье о растрате.