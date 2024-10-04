Родные погибших в ТЦ «Зимняя вишня» подали иски о компенсации морального вреда
Родственники погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове обратились в Дорогомиловский районный суд Москвы с исками к МЧС России и Кемеровскому кондитерскому комбинату. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что в суд поступило 12 исков о компенсации морального вреда.
«В настоящее время вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда не решен», – говорится в сообщении.
25 марта 2018 г. на верхнем этаже ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате ЧП погибли 60 человек, включая 37 детей, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. По версии СК, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже здания. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.
В конце марта 2024 г. Кемеровский областной суд освободил от наказания экс-главу МЧС Кузбасса Александра Мамонтова, который был приговорен к 10,5 года колонии по делу о халатности, связанном с пожаром в «Зимней вишне». Мужчину освободили из-под стражи в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и в связи с отбытием им основного наказания по статье о растрате.