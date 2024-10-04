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Родные погибших в ТЦ «Зимняя вишня» подали иски о компенсации морального вреда

Ведомости

Родственники погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове обратились в Дорогомиловский районный суд Москвы с исками к МЧС России и Кемеровскому кондитерскому комбинату. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что в суд поступило 12 исков о компенсации морального вреда.

«В настоящее время вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда не решен», – говорится в сообщении.

25 марта 2018 г. на верхнем этаже ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате ЧП погибли 60 человек, включая 37 детей, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. По версии СК, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже здания. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.

В конце марта 2024 г. Кемеровский областной суд освободил от наказания экс-главу МЧС Кузбасса Александра Мамонтова, который был приговорен к 10,5 года колонии по делу о халатности, связанном с пожаром в «Зимней вишне». Мужчину освободили из-под стражи в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и в связи с отбытием им основного наказания по статье о растрате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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