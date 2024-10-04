Суд в Москве арестовал гражданина Нидерландов за нападение на полицейского

В августе Мещанский суд Москвы арестовал гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве. «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы писало, что Татер разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля, поэтому они вызвали полицию. Татеру грозит лишение свободы на срок до пяти лет.