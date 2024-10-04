Суд в Москве арестовал гражданина Нидерландов за нападение на полицейского
Таганский районный суд Москвы арестовал гражданина Нидерландов, который напал на сотрудника полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Вану Вурдену Харри Йоханесу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 3 декабря 2024 г.», – говорится в сообщении. Он обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 318 УК РФ: применение насилия в отношении представителя власти.
«Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что гражданина Нидерландов задержали 3 октября. Он сбил знак, обозначающий парковочное место возле посольства Италии в Москве, рассказал собеседник агентства. Обвиняемый ударил полицейского в лицо после того, как тот сделал ему замечание.
В августе Мещанский суд Москвы арестовал гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве. «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы писало, что Татер разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля, поэтому они вызвали полицию. Татеру грозит лишение свободы на срок до пяти лет.