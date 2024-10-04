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Суд в Москве арестовал гражданина Нидерландов за нападение на полицейского

Ведомости

Таганский районный суд Москвы арестовал гражданина Нидерландов, который напал на сотрудника полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Вану Вурдену Харри Йоханесу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 3 декабря 2024 г.», – говорится в сообщении. Он обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 318 УК РФ: применение насилия в отношении представителя власти.

«Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что гражданина Нидерландов задержали 3 октября. Он сбил знак, обозначающий парковочное место возле посольства Италии в Москве, рассказал собеседник агентства. Обвиняемый ударил полицейского в лицо после того, как тот сделал ему замечание.

В августе Мещанский суд Москвы арестовал гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве. «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы писало, что Татер разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля, поэтому они вызвали полицию. Татеру грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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