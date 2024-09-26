Суд оставил в СИЗО гражданина США Татера по делу о нападении на полицейского

Пресс-служба уточнила, что апелляционная жалоба стороны защиты осталась без удовлетворения. Как отмечает «РИА Новости», в ходе заседания суда Татер заявил, что отказывается от гражданства США. Само заседание посетили два представителя посольства США, судья разрешил им переговорить с мужчиной перед началом заседания, Татер им заявил, что больше не считает себя гражданином США. Представители дипведомства покинули зал.