Суд оставил в СИЗО гражданина США Татера по делу о нападении на полицейского
Мосгорсуд оставил в СИЗО гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Пресс-служба уточнила, что апелляционная жалоба стороны защиты осталась без удовлетворения. Как отмечает «РИА Новости», в ходе заседания суда Татер заявил, что отказывается от гражданства США. Само заседание посетили два представителя посольства США, судья разрешил им переговорить с мужчиной перед началом заседания, Татер им заявил, что больше не считает себя гражданином США. Представители дипведомства покинули зал.
15 августа 2024 г. Мещанский суд Москвы арестовал гражданина США до 14 октября. Татеру вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
«РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы писало, что Татер разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля, поэтому они вызвали полицию. Татер позже отрицал, что вел себя подобным образом, отмечает агентство.