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Россиян предупредили о мошенничествах через поддельные профили сервисов доставки

Ведомости

Злоумышленники начали писать пользователям мессенджеров с поддельных профилей популярных сервисов доставки, в том числе от лица СДЭК и Delivery Club. О новой схеме обмана со ссылкой на Роскачество пишет ТАСС. 

По данным ведомства, чаще всего аферисты копируют официальные профили СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс.Доставки» или Delivery Club. В мессенджере WhatsApp они отправляют сообщение о готовности заказа к доставке и предлагают пользователям перейти по фишинговой ссылке, которая перенаправляет на поддельный сайт. Затем предлагается ввести личные данные, в том числе номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка, уточнили в Роскачестве.

Главная цель киберпреступников – получить доступ к банковской карте пользователя, поэтому нельзя переходить ни по каким подозрительным ссылкам, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. 

Совместная аналитика «Мегафона» и «Яндекс.Браузера» показывает, что более 70% фишинговых ссылок приходится на поддельные сайты компаний, сервисов инвестиций и известных брендов. Большой популярностью у мошенников также пользуется создание фейковых розыгрышей призов и конкурсов. Одним из активных каналов распространения фишинговых ссылок являются рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры, через которые мошенники устраивают спам‑атаки.

С января по июнь этого года Банк России выявил и попросил заблокировать 24 500 мошеннических интернет-ресурсов, в том числе порядка 1000 каналов в мессенджере Telegram, сообщал представитель регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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