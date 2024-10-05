Россиян предупредили о мошенничествах через поддельные профили сервисов доставки

По данным ведомства, чаще всего аферисты копируют официальные профили СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс.Доставки» или Delivery Club. В мессенджере WhatsApp они отправляют сообщение о готовности заказа к доставке и предлагают пользователям перейти по фишинговой ссылке, которая перенаправляет на поддельный сайт. Затем предлагается ввести личные данные, в том числе номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка, уточнили в Роскачестве.