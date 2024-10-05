Россиян предупредили о мошенничествах через поддельные профили сервисов доставки
Злоумышленники начали писать пользователям мессенджеров с поддельных профилей популярных сервисов доставки, в том числе от лица СДЭК и Delivery Club. О новой схеме обмана со ссылкой на Роскачество пишет ТАСС.
По данным ведомства, чаще всего аферисты копируют официальные профили СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс.Доставки» или Delivery Club. В мессенджере WhatsApp они отправляют сообщение о готовности заказа к доставке и предлагают пользователям перейти по фишинговой ссылке, которая перенаправляет на поддельный сайт. Затем предлагается ввести личные данные, в том числе номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка, уточнили в Роскачестве.
Главная цель киберпреступников – получить доступ к банковской карте пользователя, поэтому нельзя переходить ни по каким подозрительным ссылкам, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Совместная аналитика «Мегафона» и «Яндекс.Браузера» показывает, что более 70% фишинговых ссылок приходится на поддельные сайты компаний, сервисов инвестиций и известных брендов. Большой популярностью у мошенников также пользуется создание фейковых розыгрышей призов и конкурсов. Одним из активных каналов распространения фишинговых ссылок являются рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры, через которые мошенники устраивают спам‑атаки.
С января по июнь этого года Банк России выявил и попросил заблокировать 24 500 мошеннических интернет-ресурсов, в том числе порядка 1000 каналов в мессенджере Telegram, сообщал представитель регулятора.