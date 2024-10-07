Строительство АЭС поддержали 71,12% граждан Казахстана

6 октября в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве АЭС. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот день «войдет в историю». По его мнению, строительство электростанции в Казахстане, если его поддержат граждане, необходимо доверить международному консорциуму.