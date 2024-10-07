Строительство АЭС поддержали 71,12% граждан Казахстана
Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане поддержали 71,12% из числа опрошенных граждан, принявших участие в референдуме, следует из предварительных данных центральной комиссии референдума республики.
Всего опрос охватил 7,8 млн человек (63,66%).
6 октября в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве АЭС. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот день «войдет в историю». По его мнению, строительство электростанции в Казахстане, если его поддержат граждане, необходимо доверить международному консорциуму.
Вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в Казахстане Токаев предлагал еще 1 сентября 2023 г. Он отмечал, что республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС.