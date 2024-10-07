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Строительство АЭС поддержали 71,12% граждан Казахстана

Ведомости

Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане поддержали 71,12% из числа опрошенных граждан, принявших участие в референдуме, следует из предварительных данных центральной комиссии референдума республики.

Всего опрос охватил 7,8 млн человек (63,66%).

6 октября в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве АЭС. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот день «войдет в историю». По его мнению, строительство электростанции в Казахстане, если его поддержат граждане, необходимо доверить международному консорциуму.

Вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в Казахстане Токаев предлагал еще 1 сентября 2023 г. Он отмечал, что республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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