Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение
Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили еще одно обвинение – два эпизода растраты в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Иванову вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы. Следственные действия завершены, подчеркнул собеседник агентства.
Следствие считает, что экс-замминистра перечислил на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» более 3 млрд руб., выданные банком «Интеркоммерц». Переводы Иванов делал под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.
Кроме того, утверждается, что через дочернюю компанию Минобороны «Туринвест сервисиз лимитед» Иванов купил два судна для Керченской переправы. Ущерб составил более 200 млн руб.
Иванов был задержан в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Здания возводились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина. На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но при проверке были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб.