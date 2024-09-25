При обысках по делу экс-замминистра Иванова нашли крупные суммы денег
Во время обысков по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова были обнаружены крупные суммы денег наличными. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.
Обыски проводились по месту жительства и работы. Обнаруженная сумма не соответствовала официальному доходу фигуранта и была получена незаконно, считает следствие. У кого именно проводились обыски, не уточняется.
Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Здания возводились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина. На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но при проверке были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб.
24 сентября «РИА Новости» сообщило, что по делу бывшего замминистра арестовали земельный участок площадью 82 000 кв. м, загородный дом площадью 2500 кв. м и баню площадью 420 кв. м в Тверской области. Кадастровая стоимость объектов составляет около 82,6 млн руб. Кроме того, арестованы два помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы. Недвижимость была оформлена на компанию, связанную с Ивановым. Кадастровая стоимость помещений оценивается почти в 73 млн руб.