Футбольная сборная Таджикистана отказалась от матча с командой России

5 октября стало известно, что Пакистан и Танзания отказались от матча со сборной России по футболу в октябре. Sport24 писал, что РФС вел переговоры по проведению в октябре в РФ товарищеского матча c Пакистаном. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар сообщил, что пакистанская сборная не сможет сыграть на российском стадионе в этом месяце, но футболисты готовы провести товарищеский матч в ноябре.