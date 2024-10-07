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Футбольная сборная Таджикистана отказалась от матча с командой России

Ведомости

Сборная Таджикистана по футболу отказалась от матча с командой России в ноябре, пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию футбола Таджикистана.

«РФС [Российский футбольный союз] выходил с предложением еще в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи», – сообщили в организации.

ТАСС отмечает, что ближайший сбор команды России пройдет с 7 по 15 октября, в РФС пока не объявляли соперников для национальной команды. 

5 октября стало известно, что Пакистан и Танзания отказались от матча со сборной России по футболу в октябре. Sport24 писал, что РФС вел переговоры по проведению в октябре в РФ товарищеского матча c Пакистаном. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар сообщил, что пакистанская сборная не сможет сыграть на российском стадионе в этом месяце, но футболисты готовы провести товарищеский матч в ноябре.

Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария назвал маловероятной возможность проведения матча с РФ до конца года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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