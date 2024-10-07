Футбольная сборная Таджикистана отказалась от матча с командой России
Сборная Таджикистана по футболу отказалась от матча с командой России в ноябре, пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию футбола Таджикистана.
«РФС [Российский футбольный союз] выходил с предложением еще в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи», – сообщили в организации.
ТАСС отмечает, что ближайший сбор команды России пройдет с 7 по 15 октября, в РФС пока не объявляли соперников для национальной команды.
5 октября стало известно, что Пакистан и Танзания отказались от матча со сборной России по футболу в октябре. Sport24 писал, что РФС вел переговоры по проведению в октябре в РФ товарищеского матча c Пакистаном. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар сообщил, что пакистанская сборная не сможет сыграть на российском стадионе в этом месяце, но футболисты готовы провести товарищеский матч в ноябре.
Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария назвал маловероятной возможность проведения матча с РФ до конца года.