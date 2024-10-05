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Пакистан и Танзания отказались от матча со сборной России по футболу в октябре

Ведомости

Товарищеские матчи между сборной России по футболу и командами из Танзании и Пакистана не состоятся в октябре. Об этом со ссылкой на федерации футбола двух иностранных государства пишет Sport24. 

По данным издания, Российский футбольный союз (РФС) ранее вел переговоры по проведению в октябре в РФ товарищеского матча c Пакистаном. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар сообщил Sport24, что пакистанская сборная не сможет сыграть на российском стадионе в этом месяце, но футболисты готовы провести товарищеский матч в ноябре.

Мажар уточнил, что ПФФ получила приглашение от российской стороны 23 сентября. Перенос игры в федерации связали с тем, что многие игроки сборной Пакистана находятся за границей, а для сбора команды и подготовки необходимо время. 

«ПФФ предложила запланировать матч в ноябрьское окно ФИФА и передала этот запрос в РФС. Мы ждем от них ответа для согласования даты и места проведения игры», – сказал Мажар.

Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария также исключил в разговоре со Sport24 проведение в октябре товарищеского матча со сборной России. Он пояснил, что на этот месяц у команды запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. Возможность проведения матча с РФ до конца года Кария назвал маловероятной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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