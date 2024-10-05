Пакистан и Танзания отказались от матча со сборной России по футболу в октябре
Товарищеские матчи между сборной России по футболу и командами из Танзании и Пакистана не состоятся в октябре. Об этом со ссылкой на федерации футбола двух иностранных государства пишет Sport24.
По данным издания, Российский футбольный союз (РФС) ранее вел переговоры по проведению в октябре в РФ товарищеского матча c Пакистаном. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар сообщил Sport24, что пакистанская сборная не сможет сыграть на российском стадионе в этом месяце, но футболисты готовы провести товарищеский матч в ноябре.
Мажар уточнил, что ПФФ получила приглашение от российской стороны 23 сентября. Перенос игры в федерации связали с тем, что многие игроки сборной Пакистана находятся за границей, а для сбора команды и подготовки необходимо время.
«ПФФ предложила запланировать матч в ноябрьское окно ФИФА и передала этот запрос в РФС. Мы ждем от них ответа для согласования даты и места проведения игры», – сказал Мажар.
Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария также исключил в разговоре со Sport24 проведение в октябре товарищеского матча со сборной России. Он пояснил, что на этот месяц у команды запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. Возможность проведения матча с РФ до конца года Кария назвал маловероятной.