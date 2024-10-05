Пакистан и Танзания отказались от матча со сборной России по футболу в октябре

Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария также исключил в разговоре со Sport24 проведение в октябре товарищеского матча со сборной России. Он пояснил, что на этот месяц у команды запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. Возможность проведения матча с РФ до конца года Кария назвал маловероятной.