Суд заочно арестовал итальянских журналистов за репортаж из Курской области

Итальянские корреспонденты RAI одни из первых сделали репортаж из курского города Суджа после захода ВСУ в начале августа – он был опубликован 16 августа. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны.