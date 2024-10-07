Суд заочно арестовал итальянских журналистов за репортаж из Курской области
Российский суд заочно арестовал журналистов итальянского телеканала RAI Стефанию Баттистини и Симоне Трайни по делу о незаконном пересечении госграницы России в Курской области, следует из сообщения судебной системы Курской области.
Репортер Баттистини и оператор Трайни обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы.
Срок пребывания под стражей будет исчисляться с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции в страну.
Итальянские корреспонденты RAI одни из первых сделали репортаж из курского города Суджа после захода ВСУ в начале августа – он был опубликован 16 августа. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны.
После публикации репортажа посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов, сообщало российское дипведомство. Сама Пиччони заявила, что итальянский МИД не контролирует действия журналистов, передавало RAI.
Репортажи из Курской области также делали журналисты France 24, украинского телеканала «1+1», американского CNN, немецкой Deutsche Welle