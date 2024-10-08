Чемпионка РФ по ледолазанию Алена Власова умерла после укуса клеща

Клещевой вирусный энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание, для которого характерно поражение центральной нервной системы. Вирус передается человеку при присасывании зараженного клеща. Кроме того, заразиться можно, употребляя непастеризованное молоко и продукты из молока коз, овец, коров, так как в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке этих животных. Течение заболевания может быть как бессимптомным, так и тяжелым с поражением нервной системы и гибелью нейронов, что может привести к смерти. В 2023 г. в России было зафиксировано 1,2 млн случаев клещевого энцефалита, сообщал Роспотребнадзор.