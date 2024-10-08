Чемпионка РФ по ледолазанию Алена Власова умерла после укуса клеща
В возрасте 35 лет скончалась действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова. Об этом сообщила Федерация альпинизма России (ФАР).
«В расцвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена, действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.
На официальной странице Федерации альпинизма Свердловской области во «В контакте» уточняется, что причиной смерти Власовой стала остановка сердца. В начале июня спортсменку укусил клещ, что привело к менингеальному энцефалиту. Женщина впала в кому и три месяца находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. 5 октября Власова умерла. У нее остались супруг и 10-летняя дочь.
Клещевой вирусный энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание, для которого характерно поражение центральной нервной системы. Вирус передается человеку при присасывании зараженного клеща. Кроме того, заразиться можно, употребляя непастеризованное молоко и продукты из молока коз, овец, коров, так как в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке этих животных. Течение заболевания может быть как бессимптомным, так и тяжелым с поражением нервной системы и гибелью нейронов, что может привести к смерти. В 2023 г. в России было зафиксировано 1,2 млн случаев клещевого энцефалита, сообщал Роспотребнадзор.