Во «Внуково» дважды вводились ограничения на прием и выпуск самолетов
В период с 18:11 до 18:33 мск и с 19:39 до 20:25 мск были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту «Внуково», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, но из-за ограничений возникли изменения в расписании рейсов.
Причину возникших ограничений представители аэропорта не называют.
В предыдущий раз московские аэропорты приостанавливали прием и отправку рейсов 10 сентября. Это было связано с атакой украинский дронов на Московскую область. Тогда было сбито 20 дронов. Их уничтожили над городскими округами Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.