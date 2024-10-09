Суд заочно приговорил наемника из США Тревора Рида к 14,5 года колонии
Гражданина США Тревора Рида заочно приговорили к 14,5 года колонии и объявили его в международный розыск, сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале. Он признан виновным в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество).
По данным следствия, Рид вступил в состав вооруженных сил Украины в качестве наемника 25 июля 2023 г. Он прошел военную подготовку в области обращения с боевым оружием, а также стратегии и тактики участия в вооруженном конфликте. Его снабжали всем необходимым: продуктами питания и другими средствами.
Рид участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих на территории Донецкой народной республики. Утверждается, что за это он систематически получал материальное вознаграждение. До конфликта Рид служил в корпусе морской пехоты военно-морских сил США. На Украину он прибыл в период с 4 мая по 30 июня 2023 г.
Летом 2021 г. Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии по делу о применении насилия к представителю власти. Суд установил, что Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции. В апреле 2022 г. Россия обменяла Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США.