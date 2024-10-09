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Суд заочно приговорил наемника из США Тревора Рида к 14,5 года колонии

Ведомости

Гражданина США Тревора Рида заочно приговорили к 14,5 года колонии и объявили его в международный розыск, сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале. Он признан виновным в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество).

По данным следствия, Рид вступил в состав вооруженных сил Украины в качестве наемника 25 июля 2023 г. Он прошел военную подготовку в области обращения с боевым оружием, а также стратегии и тактики участия в вооруженном конфликте. Его снабжали всем необходимым: продуктами питания и другими средствами.

Рид участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих на территории Донецкой народной республики. Утверждается, что за это он систематически получал материальное вознаграждение. До конфликта Рид служил в корпусе морской пехоты военно-морских сил США. На Украину он прибыл в период с 4 мая по 30 июня 2023 г.

Летом 2021 г. Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии по делу о применении насилия к представителю власти. Суд установил, что Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции. В апреле 2022 г. Россия обменяла Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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