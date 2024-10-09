В Смоленске предотвращен теракт в здании УМВД региона

До этого местные СМИ также сообщали о перекрытии улицы Дзержинского в городе, на ней обнаружили подозрительный автомобиль с номерами Тверской области у здания УМВД. Readovka 67 отмечает, что жители города слышали хлопки, после чего на место прибыли представители правоохранительных органов с кинологами.