В Смоленске предотвращен теракт в здании УМВД региона
Федеральная служба безопасности (ФСБ) Смоленской области предотвратила террористический акт в здании УМВД по региону, сообщили в службе. Заявление приводит ТАСС.
«30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное взрывное устройство под видом папки с документами», – сообщили в ФСБ.
При задержании злоумышленник пострадал, контузии получили два сотрудника правоохранительных органов, сообщили в региональном УМВД. Сейчас они доставлены лечебные учреждения. В отношении мужчины, который пытался устроить теракт, возбуждено уголовное дело.
До этого местные СМИ также сообщали о перекрытии улицы Дзержинского в городе, на ней обнаружили подозрительный автомобиль с номерами Тверской области у здания УМВД. Readovka 67 отмечает, что жители города слышали хлопки, после чего на место прибыли представители правоохранительных органов с кинологами.