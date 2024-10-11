В Москве задержан гендиректор «РАТМ-холдинга» Эдуард Таран

АСВ получило аквапарк по делу о банкротстве Межтопэнергобанка и компании «ВДТ строй». Из-за долга перед Межтопэнергобанком аквапарк «Аквамир», который компания построила в Новосибирске, был передан в банку в качестве залога. С 2017 г. объект находился под конкурсным управлением АСВ. После аквапарком стала управлять управляющая организация, а площади объекта сдавались в аренду. Правоохранители заинтересовались занижением арендной платы и механизмом эксплуатации здания, в результате которого «скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы».