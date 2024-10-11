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В Москве задержан гендиректор «РАТМ-холдинга» Эдуард Таран

Ведомости

Президент и генеральный директор «РАТМ-холдинга» Эдуард Таран задержан в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

«Его задержали в Москве, там все следственные действия будут проходить, в Новосибирск его не привезут», – заявил источник.

Он также уточнил, что задержание связано с делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха.

Лефортовский суд Москвы арестовал Попелюха 9 октября. Ранее на этой неделе оперативники Следственного управления ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ. Правоохранители опросили двух топ-менеджеров агентства, включая Попелюха. По данным РБК, в деле Попелюха фигурирует ущерб в размере 200 млн руб. из-за занижения доходов от управления аквапарком в Новосибирске.

АСВ получило аквапарк по делу о банкротстве Межтопэнергобанка и компании «ВДТ строй». Из-за долга перед Межтопэнергобанком аквапарк «Аквамир», который компания построила в Новосибирске, был передан в банку в качестве залога. С 2017 г. объект находился под конкурсным управлением АСВ. После аквапарком стала управлять управляющая организация, а площади объекта сдавались в аренду. Правоохранители заинтересовались занижением арендной платы и механизмом эксплуатации здания, в результате которого «скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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