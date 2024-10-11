В Москве задержан гендиректор «РАТМ-холдинга» Эдуард Таран
Президент и генеральный директор «РАТМ-холдинга» Эдуард Таран задержан в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.
«Его задержали в Москве, там все следственные действия будут проходить, в Новосибирск его не привезут», – заявил источник.
Он также уточнил, что задержание связано с делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха.
Лефортовский суд Москвы арестовал Попелюха 9 октября. Ранее на этой неделе оперативники Следственного управления ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ. Правоохранители опросили двух топ-менеджеров агентства, включая Попелюха. По данным РБК, в деле Попелюха фигурирует ущерб в размере 200 млн руб. из-за занижения доходов от управления аквапарком в Новосибирске.
АСВ получило аквапарк по делу о банкротстве Межтопэнергобанка и компании «ВДТ строй». Из-за долга перед Межтопэнергобанком аквапарк «Аквамир», который компания построила в Новосибирске, был передан в банку в качестве залога. С 2017 г. объект находился под конкурсным управлением АСВ. После аквапарком стала управлять управляющая организация, а площади объекта сдавались в аренду. Правоохранители заинтересовались занижением арендной платы и механизмом эксплуатации здания, в результате которого «скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы».