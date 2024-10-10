Суд в Москве арестовал замруководителя АСВ Александра Попелюха

В апреле 2021 г. военный суд приговорил Черкалина к семи годам колонии за мошенничество и взятку в $850 000. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке в отдельном производстве в связи с признанием вины в преступлениях. На сегодняшний день Черкалин уже вышел по УДО. Суд первой инстанции тогда взыскал с Черкалина более 600 млн руб. по искам пострадавших бизнесменов. Большая часть исковых требований на 18 млрд руб. была оставлена для отдельного производства в гражданском процессе.