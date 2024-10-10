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Суд в Москве арестовал замруководителя АСВ Александра Попелюха

Ведомости

Лефортовский районный суд Москвы заключил заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха под стражу, следует из данных картотеки.

Фабула уголовного дела пока неизвестна. «Ведомости» направили запрос в АСВ.

По данным источников РБК, на этой неделе оперативники следственного управления ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ. Были опрошены двое топ-менеджеров агентства, включая Попелюха.

В июле 2019 г. со ссылкой на источники писал, что бывший первый заместитель генерального директора АСВ Валерий Мирошников проходил по делу экс-начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Тогда сообщалось о решении следователя проверить Мирошникова на причастность к созданию преференций для бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве банка. Поводом стала телефонная переписка Черкалина с Мирошниковым. В этом деле Мирошников фигурировал как свидетель. В АСВ Мирошников курировал ликвидацию банков. Он покинул свой пост 22 июля того же года.

В апреле 2021 г. военный суд приговорил Черкалина к семи годам колонии за мошенничество и взятку в $850 000. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке в отдельном производстве в связи с признанием вины в преступлениях. На сегодняшний день Черкалин уже вышел по УДО. Суд первой инстанции тогда взыскал с Черкалина более 600 млн руб. по искам пострадавших бизнесменов. Большая часть исковых требований на 18 млрд руб. была оставлена для отдельного производства в гражданском процессе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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