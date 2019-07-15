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РБК: заместителя гендиректора АСВ проверят по делу полковника ФСБ Черкалина

Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников проходит по делу бывшего руководителя банковского отдела Федеральной службы безопасности (ФСБ) полковника Кирилла Черкалина, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования.

По данным издания, следователь решил проверить Мирошникова на причастность к созданию преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве банка, а поводом стала телефонная переписка Черкалина с Мирошниковым. РБК уточняет, что у первого заместителя гендиректора АСВ статус свидетеля в этом деле. Ранее он не явился на допрос по вызову следователя.

Ранее стало известно, что Мирошников, курировавший в АСВ ликвидацию банков, покинет свой пост 22 июля. Он работал в агентстве с момента его создания в 2004 г. и участвовал в формировании механизмов предупреждения банкротства и ликвидации кредитных организаций, говорилось в сообщении АСВ. Знакомый Мирошникова сказал «Ведомостям», что тот уходит из агентства в связи с состоянием здоровья. 11 июля издания The Bell и «Проект» сообщили, что увольнение первого заместителя АСВ связано с делом Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд руб. наличными. Последнего обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Два бывших банкира рассказали изданиям, что перед отзывом лицензий у банков Черкалин и Мирошников предлагали им за деньги решить проблемы.

Источники «Коммерсанта» в силовых структурах уточнили, что Мирошников покинул страну сразу после задержания Черкалина в конце апреля. Собеседники газеты подтвердили, что Мирошников проходит по делу полковника ФСБ, но его процессуальный статус пока не определен. Один из источников «Коммерсанта» добавил, что переписка с Мирошниковым была найдена в изъятом телефоне Черкалина.