РБК: арест замглавы АСВ Попелюха связан с ущербом в 200 млн рублей
Уточняется, что АСВ получило аквапарк по делу о банкротстве Межтопэнергобанка и компании «ВДТ Строй». Последняя стала банкротом в 2020 г. Из-за долга перед Межтопэнергобанком аквапарк «Аквамир», который компания построила в Новосибирске, был передан в банку в качестве залога. С 2017 г. объект находился под конкурсным управлением АСВ. После аквапарком стала управлять управляющая организация, а площади объекта сдавались в аренду.
По данным источников РБК, правоохранители заинтересовались занижением арендной платы и механизмом эксплуатации здания, в результате которого «скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы».
По информации агентства, в АСВ Попелюх отвечает за сопровождение уголовного производства.
Лефортовский суд Москвы арестовал Попелюха 9 октября. Ранее на этой неделе оперативники Следственного управления ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ. Правоохранители опросили двух топ-менеджеров агентства, включая Попелюха.
Арбитражный суд Москвы признал Межтопэнергобанк банкротом в сентябре 2020 г. по заявлению Банка России. Конкурсным управляющим суд утвердил АСВ.