РБК: арест замглавы АСВ Попелюха связан с ущербом в 200 млн рублей

Уточняется, что АСВ получило аквапарк по делу о банкротстве Межтопэнергобанка и компании «ВДТ Строй». Последняя стала банкротом в 2020 г. Из-за долга перед Межтопэнергобанком аквапарк «Аквамир», который компания построила в Новосибирске, был передан в банку в качестве залога. С 2017 г. объект находился под конкурсным управлением АСВ. После аквапарком стала управлять управляющая организация, а площади объекта сдавались в аренду.