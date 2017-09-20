Суд признал банкротом Межтопэнергобанк

Арбитражный суд Москвы в среду по заявлению ЦБ признал банкротом московский «ПАО Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк Межтопэнергобанк», передает «Интерфакс».

Суд открыл конкурсное производство в отношении должника и утвердил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Отчет АСВ о проделанной работе назначен на 20 сентября 2018 г.

На дату отзыва лицензии (20 июля) активы банка составляли около 20 млрд руб., а обязательства - свыше 30 млрд руб. Таким образом, обязательства превысили стоимость активов на 10 млрд руб.

Банк России с 20 июля отозвал лицензию у Межпромбанка. Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 июля банк занимал 108-е место в банковской системе страны.

Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски, сообщал ЦБ. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность». Также банк уличен в несоблюдении требований закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма «в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган».