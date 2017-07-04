Межтопэнергобанку не хватает ликвидности
Банк не выдает вклады и не проводит операции по счетам – его финансовое положение пошатнулось из-за резервов, которые потребовал создать ЦБ
- Дарья Борисяк
- / Ведомости
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Из отчетности банка следует, что почти 60% его пассивов приходится на средства физлиц – к 1 июня он привлек от них 25,5 млрд руб.
А. Гордеев / Ведомости
Московский Межтопэнергобанк (занимает 93-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам I квартала) сообщил о проблемах с ликвидностью, затрудняющих осуществление расчетов. Из-за негативной ситуации в строительной сфере у банка сократилась прибыль и выросла просроченная задолженность – крупные заемщики отказались исполнять обязательства, говорится в его сообщении. Ему необходимо досоздать значительные резервы по требованию Центробанка, кроме того, сказалось и ужесточение Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк») графика погашения предоставленных кредитов, следует из сообщения. Представитель «МСП банка» на вопросы «Ведомостей» не ответил.
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