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Межтопэнергобанку не хватает ликвидности

Банк не выдает вклады и не проводит операции по счетам – его финансовое положение пошатнулось из-за резервов, которые потребовал создать ЦБ

Московский Межтопэнергобанк (занимает 93-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам I квартала) сообщил о проблемах с ликвидностью, затрудняющих осуществление расчетов. Из-за негативной ситуации в строительной сфере у банка сократилась прибыль и выросла просроченная задолженность – крупные заемщики отказались исполнять обязательства, говорится в его сообщении. Ему необходимо досоздать значительные резервы по требованию Центробанка, кроме того, сказалось и ужесточение Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк») графика погашения предоставленных кредитов, следует из сообщения. Представитель «МСП банка» на вопросы «Ведомостей» не ответил.

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