Межтопэнергобанк закрыл часть офисов, остальные работают в консультационном режиме

Московский Межтопэнергобанк, сообщивший о проблемах с ликвидностью, временно закрыл часть своих офисов, говорится в сообщении банка.

Отделения в Нижнем Новгороде, Балашихе и Ивантеевке будут работать до 12.00 по местному времени, все офисы в Москве, Новосибирске, Бийске, Брянске, Владимире, Волжском, Калуге, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Реутове, Рязани, Тамбове и Твери – до 13.00, сообщил банк.

«Офисы в Самаре, Тюмени, Курске, в Жуковском на улице Дугина, 28/12, в Подольске, операционная касса на Пятницком шоссе в Московской области работают в своем обычном режиме», – уточнил Межтопэнергобанк.

Все перечисленные офисы работают в консультационном режиме, остальные временно закрыты. Клиенты могут обратиться для получения справок о состоянии счетов, операциях по счетам, выписок, а также осуществить внутрибанковские безналичные переводы и совершить приходные операции, в том числе для погашения кредитов.

Межтопэнергобанк (занимает 93-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам I квартала) ранее сообщил о проблемах с ликвидностью, затрудняющих осуществление расчетов. Из-за негативной ситуации в строительной сфере у банка сократилась прибыль и выросла просроченная задолженность – крупные заемщики отказались исполнять обязательства. Ему необходимо досоздать значительные резервы по требованию Центробанка, кроме того, сказалось и ужесточение Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк») графика погашения предоставленных кредитов.