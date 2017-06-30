Межтопэнергобанк объяснил сбой в работе паникой клиентов

Межтопэнергобанк приостановил работу отделений в столице и регионах из-за технического сбоя в работе программного обеспечения и из-за возросшего числа обратившихся за деньгами клиентов. Это агентству «Москва» сообщили в пресс-службе кредитной организации. Технические сложности в работе ПО продолжаются, добавил представитель банка. Программно-аппаратный комплекс пока не справляется с ростом запросов на получение денег.

«По информации, которая у нас есть, - это технические проблемы, которые усугубились из-за паники и возросшего числа обращений клиентов. Мы не можем обслужить такое количество в настоящий момент», - сказал собеседник агентства.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что Межтопэнергобанк приостановил работу с физическими и юридическими лицами и не исключает отзыва лицензии.