Межтопэнергобанк перестал работать с клиентами

Московский Межтопэнергобанк приостановил работу с физическими и юридическими лицами в целом по банковской сети, сообщили «Интерфаксу» в одном из подразделений кредитной организации в Новосибирске. «Наличных денег в банке нет. Обслуживание по вкладам и кредитам в настоящий момент приостановлено», - сказал сотрудник банка. Причины этому он не назвал, срок действия ограничений - тоже. По его словам, «лицензия у банка на данный момент не отозвана, но это может произойти».

Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что ограничения по операциям с юрлицами начались накануне. «Не осуществляются расчеты по корсчетам. Более того, счета нельзя закрыть», - сказал он. По его данным, работа операционного офиса в Новосибирске приостановлена.

Днем ранее портал «Банки.ру» узнал, что в Межтопэнергобанке начались задержки в проведении платежей, хотя офисы банка работали в обычном режиме. Жуковский интернет-провайдер «Прогтех» на своем сайте разместил объявление для клиентов: «Уважаемые абоненты! По техническим причинам просим вас с 28 июня 2017 г. не осуществлять платежи через ПАО «Межтопэнергобанк». В службе техподдержки «Прогтеха» эту информацию подтвердили, но не смогли объяснить, с чем это связано.

В колл-центре Межтопэнергобанка «Банкам.ру» в четверг также подтвердили наличие временных проблем. «Есть проблемы, пока мы не знаем, чем это все закончится, но правильно пишут — пока, наверное, не стоит, – ответил оператор на вопрос о проведении платежей через банк. — Нам приятно, что вы выбрали наш банк, но пока мы не знаем, чем закончится текущая непростая ситуация, которая у нас есть в банке. Пока у нас нет точной информации. Продукты у нас открываются, но сейчас мы пока не рекомендуем (этого делать)».

«Про технические причины — чистая правда, есть кое-какая задержка с проведением платежей коммунальных и других операторов. Когда (эта проблема) решится, пока неизвестно. Все офисы работают в обычном режиме», — прокомментировал ситуацию порталу в четверг представитель управления маркетинга Межтопэнергобанка Евгений Николаев. Он также добавил, что в офисах можно открыть любые продукты банка.

Клиненты Межтопэнергобанка в Новосибирске сообщили «Вестям», что банк не принимает платежи, «хотя деньги на счету есть». «Ни один телефон банка не отвечает. Когда мы приехали в отделение банка, примерно в 13:30, здесь было около 100 человек. Все закрыто, внутренние и внешние телефоны не работают. Я видела начальника операционного отдела, она сказала, что в 14 часов банк откроется, но не работает сервер. Сказали - у нас проблемы. Всё. Платежи принимают в бумажном виде. Я принесла платежки в бумажном виде, мне сказали - на понедельник. Спрашиваю - в понедельник будете работать? Будем надеяться, сказали. По чеку деньги снять невозможно. По карточке деньги снять невозможно. Ни один из сотрудников банка не вышел и не объяснил, в чем дело», - рассказала одна клиентка.

Акционерами Межтопэнергобанка являются несколько физлиц, в основном из числа топ-менеджмента кредитной организации, сообщает «Интерфакс». В частности, напрямую и через двух юрлиц 25% банка принадлежит его председателю правления Юрию Шутову. По результатам I квартала 2017 г. банк занимал по размеру активов 93-е место в России.