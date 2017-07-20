Межтопэнергобанк лишился лицензии

ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка Максим Стулов / Ведомости

Банк России с 20 июля отозвал лицензию у московского ПАО Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк». Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 июля банк занимал 108-е место в банковской системе страны.

«Межтопэнергобанк» размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски, - сообщает пресс-служба ЦБ. - При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность». Также банк уличен в несоблюдении требований закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма «в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган».

Регулятор напомнил, что не раз применял в отношении Межтопэнергобанка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, отметил ЦБ и добавил, что, «более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов».

Из-за низкого качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, Межтопэнергобанк не смог своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. В сложившихся обстоятельствах Банк России «исполнил обязанность по отзыву у ПАО «Межтопэнергобанк» лицензии на осуществление банковских операций».

Агентство по страхованию вкладов уже сообщило, что выплаты возмещений клиентам банка начнутся не позднее 3 августа. Банки-агенты для этого будут выбраны не позднее 26 июля.

Акционерами Межтопэнергобанка являются несколько физлиц, в основном из числа топ-менеджмента кредитной организации, сообщает «Интерфакс». В частности, напрямую и через двух юрлиц 25% банка принадлежит его председателю правления Юрию Шутову.

30 июня «Интерфакс» от сотрудника Межтопэнергобанка в Новосибирске узнал, что банк приостановил работы с физическими и юридическими лицами по всей сети. «Обслуживание по вкладам и кредитам в настоящий момент приостановлено», - сказал тогда сотрудник банка. Причины этому он не назвал, срок действия ограничений - тоже. По его словам, «лицензия у банка на данный момент не отозвана, но это может произойти». Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что ограничения по операциям с юрлицами начались днем раньше: «Не осуществляются расчеты по корсчетам. Более того, счета нельзя закрыть», - сказал он.

29 июня портал «Банки.ру» узнал, что в Межтопэнергобанке начались задержки в проведении платежей, хотя офисы банка работали в обычном режиме. Жуковский интернет-провайдер «Прогтех» на своем сайте разместил объявление для клиентов: «Уважаемые абоненты! По техническим причинам просим вас с 28 июня 2017 г. не осуществлять платежи через ПАО «Межтопэнергобанк». В службе техподдержки «Прогтеха» эту информацию подтвердили, но не смогли объяснить, с чем это связано. В колл-центре Межтопэнергобанка «Банкам.ру» также подтвердили наличие временных проблем, а представитель управления маркетинга Межтопэнергобанка Евгений Николаев сказал, что информация про «технические проблемы - чистая правда», и когда проблема решится, неясно. Клиенты Межтопэнергобанка в Новосибирске сообщили «Вестям», что банк не принимает платежи, «хотя деньги на счету есть».

Позднее 30 июня пресс-служба Межтопэненгобанка объяснила: «Это технические проблемы, которые усугубились из-за паники и возросшего числа обращений клиентов. Мы не можем обслужить такое количество в настоящий момент» (цитата по агентству «Москва»).

3 июля банк подтвердил, что испытывает затруднения при расчетах из-за нехватки доступной ликвидности.

«Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности в строительной сфере, – говорилось в сообщении на сайте организации. – Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стало следствием отказа от исполнения своих обязательств крупными заемщиками. Помимо необходимости досоздания значительных резервов по проблемным ссудам по требованиям надзорного органа негативными факторами для бизнеса банка явились перенос сроков планового рефинансирования по ряду проектов клиентов и пересмотр и ужесточение "МСП банком" графика погашения предоставленных кредитов».

Потерю наличности вызвало «активное распространение негативной информации о финансовом состоянии банка, повлекшее резкий рост числа обращений клиентов с платежными требованиями», утверждал банк. Из-за этого выросла нагрузка на информационные системы организации, они «не смогли обработать критический объем запросов, что привело к сбоям и повлияло на скорость и возможность осуществления расчетов», объясняет Межтопэнергобанк. До 2 июля банк продолжал осуществлять расчеты в кассах офисов, системах ДБО и с помощью банкоматов, следует из его сообщения.

4 июля Межтопэнергобанк сообщил, что временно закрывает часть офисов в Москве и других городах. Отдельные офисы должны были продолжить работу в консультационном режиме, другие были просто закрыты.