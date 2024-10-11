Суд заочно арестовал проникшего в Курскую область американского журналиста

В суде заявили, что Уолш будет арестован с момента задержания в России или экстрадиции. В частности, журналист обвиняется по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы), ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. По версии следствия, Уолш в компании неустановленных лиц проник в Курскую область и проследовал в город Суджа на транспортном средстве ВСУ. В пресс-службе уточнили, что Уолш делал журналистский материал о вторжении ВСУ в Курскую область. Уолш объявлен в международный розыск.