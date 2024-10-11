Суд заочно арестовал проникшего в Курскую область американского журналиста
Американского журналиста Ника Пэйтона Уолша, незаконно проникшего в Курскую область, заочно арестовал Ленинский райсуд Курской области, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов региона.
В суде заявили, что Уолш будет арестован с момента задержания в России или экстрадиции. В частности, журналист обвиняется по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы), ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. По версии следствия, Уолш в компании неустановленных лиц проник в Курскую область и проследовал в город Суджа на транспортном средстве ВСУ. В пресс-службе уточнили, что Уолш делал журналистский материал о вторжении ВСУ в Курскую область. Уолш объявлен в международный розыск.
7 октября российский суд заочно арестовал журналистов итальянского телеканала RAI Стефанию Баттистини и Симоне Трайни по той же статье. Итальянские корреспонденты RAI одни из первых сделали репортаж из курского города Суджа после захода ВСУ в начале августа – он был опубликован 16 августа. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны.