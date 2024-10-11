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Суд заочно арестовал проникшего в Курскую область американского журналиста

Ведомости

Американского журналиста Ника Пэйтона Уолша, незаконно проникшего в Курскую область, заочно арестовал Ленинский райсуд Курской области, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов региона.

В суде заявили, что Уолш будет арестован с момента задержания в России или экстрадиции. В частности, журналист обвиняется по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы), ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. По версии следствия, Уолш в компании неустановленных лиц проник в Курскую область и проследовал в город Суджа на транспортном средстве ВСУ. В пресс-службе уточнили, что Уолш делал журналистский материал о вторжении ВСУ в Курскую область. Уолш объявлен в международный розыск.

7 октября российский суд заочно арестовал журналистов итальянского телеканала RAI Стефанию Баттистини и Симоне Трайни по той же статье. Итальянские корреспонденты RAI одни из первых сделали репортаж из курского города Суджа после захода ВСУ в начале августа – он был опубликован 16 августа. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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