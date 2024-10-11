«Коммерсантъ»: посудомойщицу Кадетского корпуса СК обвинили в терроризме
В Москве арестована женщина, работавшая посудомойщицей в Кадетском корпусе Следственного комитета (СК) России имени Александра Невского. По версии следствия, Александра Житенко являлась активной участницей движения «Артподготовка»
Управление СК по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, обвиняет Житенко по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Максимальное наказание по этой части – 20 лет лишения свободы. Защита фигурантки отрицает обвинения.
По делу проходят еще несколько человек, в том числе ведущий специалист структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексей Демченко, пишет «Коммерсантъ». Он тоже не признает вину. Фигурантам было отказано в переводе под домашний арест, они останутся под стражей до 25 декабря.
По данным газеты, об участии Житенко и Демченко в запрещенной организации сотрудники ФСБ узнали от одного из активистов, который решил сотрудничать с силовиками.
Движение «Артподготовка» было основано политиком Вячеславом Мальцевым