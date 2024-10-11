«Коммерсантъ»: посудомойщицу Кадетского корпуса СК обвинили в терроризме

Движение «Артподготовка» было основано политиком Вячеславом Мальцевым (считается в России иноагентом) . О том, что деятельность организации нацелена на совершение революции в стране 5 ноября 2017 г., сам Мальцев рассказывал на своем Youtube-канале. По данным ФСБ, 4 и 5 ноября того же года члены объединения собирались устроить поджоги административных зданий в Москве. Мальцев в июле 2017 г. покинул Россию. Он объяснил это уголовным делом о создании экстремистского сообщества, которое завели против него. В сентябре 2021 г. ФСБ внесла «Артподготовку» в список террористических организаций.