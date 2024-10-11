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«Коммерсантъ»: посудомойщицу Кадетского корпуса СК обвинили в терроризме

Ведомости

В Москве арестована женщина, работавшая посудомойщицей в Кадетском корпусе Следственного комитета (СК) России имени Александра Невского. По версии следствия, Александра Житенко являлась активной участницей движения «Артподготовка» (организация признана террористической и запрещена в РФ), пишет «Коммерсантъ».

Управление СК по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, обвиняет Житенко по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Максимальное наказание по этой части – 20 лет лишения свободы. Защита фигурантки отрицает обвинения.

По делу проходят еще несколько человек, в том числе ведущий специалист структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексей Демченко, пишет «Коммерсантъ». Он тоже не признает вину. Фигурантам было отказано в переводе под домашний арест, они останутся под стражей до 25 декабря.

По данным газеты, об участии Житенко и Демченко в запрещенной организации сотрудники ФСБ узнали от одного из активистов, который решил сотрудничать с силовиками.

Движение «Артподготовка» было основано политиком Вячеславом Мальцевым (считается в России иноагентом). О том, что деятельность организации нацелена на совершение революции в стране 5 ноября 2017 г., сам Мальцев рассказывал на своем Youtube-канале. По данным ФСБ, 4 и 5 ноября того же года члены объединения собирались устроить поджоги административных зданий в Москве. Мальцев в июле 2017 г. покинул Россию. Он объяснил это уголовным делом о создании экстремистского сообщества, которое завели против него. В сентябре 2021 г. ФСБ внесла «Артподготовку» в список террористических организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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