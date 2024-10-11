Суд в Москве продлил арест американцу Татеру по делу о нападении на полицейского

В августе Мещанский суд Москвы арестовал Татера, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве. «РИА Новости» писали, что Татер разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля, затем он оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Татер позже отрицал, что вел себя подобным образом, отмечает агентство.