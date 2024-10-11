Суд в Москве продлил арест американцу Татеру по делу о нападении на полицейского
Мещанский суд Москвы продлил арест гражданину США Джозефу Татеру по делу о нападении на полицейского, сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Татер пробудет в СИЗО до 14 ноября.
В августе Мещанский суд Москвы арестовал Татера, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве. «РИА Новости» писали, что Татер разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля, затем он оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Татер позже отрицал, что вел себя подобным образом, отмечает агентство.
Американцу вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
4 октября Таганский суд Москвы арестовал гражданина Нидерландов Харри Йоханеса, который напал на сотрудника полиции. «Интерфакс» писал, что Йоханес родился в 1962 г. По данным агентства, он сбил знак, обозначающий парковочное место возле посольства Италии в Москве. В ответ на замечание полицейского Йоханес напал на него, ударив в лицо.