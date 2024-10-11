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Суд в Москве продлил арест американцу Татеру по делу о нападении на полицейского

Ведомости

Мещанский суд Москвы продлил арест гражданину США Джозефу Татеру по делу о нападении на полицейского, сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Татер пробудет в СИЗО до 14 ноября.

В августе Мещанский суд Москвы арестовал Татера, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве. «РИА Новости» писали, что Татер разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля, затем он оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Татер позже отрицал, что вел себя подобным образом, отмечает агентство.

Американцу вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

4 октября Таганский суд Москвы арестовал гражданина Нидерландов Харри Йоханеса, который напал на сотрудника полиции. «Интерфакс» писал, что Йоханес родился в 1962 г. По данным агентства, он сбил знак, обозначающий парковочное место возле посольства Италии в Москве. В ответ на замечание полицейского Йоханес напал на него, ударив в лицо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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