В Одессе возле постамента памятника Екатерине II поставят охрану
Власти Одессы распорядились поставить охрану возле постамента памятника Екатерине II. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«На Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», – сказал он. Решение принято после инцидента 8 октября, когда женщина попыталась повесить российский флаг на постамент.
На видео, распространенном в соцсетях, женщина говорит: «Ахмат» – сила. Россия – мощь. Бог един. Аллаху акбар». Прохожие не дали ей повесить флаг. Женщину облили каким-то напитком из стакана и вырвали флаг из рук.
Памятник Екатерине II в Одессе («Памятник основателям Одессы») был демонтирован в декабре 2022 г. Композиция включает скульптуру не только российской императрицы, но и памятники ее сподвижникам – основателям Одессы Иосифу де Рибасу и Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также государственному деятелю Григорию Потемкину.
Екатерина II распорядилась основать Одессу в 1794 г. Памятник был создан в 1900 г. по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко.