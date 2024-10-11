В Одессе возле постамента памятника Екатерине II поставят охрану

Памятник Екатерине II в Одессе («Памятник основателям Одессы») был демонтирован в декабре 2022 г. Композиция включает скульптуру не только российской императрицы, но и памятники ее сподвижникам – основателям Одессы Иосифу де Рибасу и Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также государственному деятелю Григорию Потемкину.