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В Одессе возле постамента памятника Екатерине II поставят охрану

Ведомости

Власти Одессы распорядились поставить охрану возле постамента памятника Екатерине II. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«На Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», – сказал он. Решение принято после инцидента 8 октября, когда женщина попыталась повесить российский флаг на постамент.

На видео, распространенном в соцсетях, женщина говорит: «Ахмат» – сила. Россия – мощь. Бог един. Аллаху акбар». Прохожие не дали ей повесить флаг. Женщину облили каким-то напитком из стакана и вырвали флаг из рук.

Памятник Екатерине II в Одессе («Памятник основателям Одессы») был демонтирован в декабре 2022 г. Композиция включает скульптуру не только российской императрицы, но и памятники ее сподвижникам – основателям Одессы Иосифу де Рибасу и Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также государственному деятелю Григорию Потемкину. 

Екатерина II распорядилась основать Одессу в 1794 г. Памятник был создан в 1900 г. по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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