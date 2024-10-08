В Одессе женщина попыталась повесить флаг России на месте памятника Екатерине II
В Одессе женщина попыталась повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника императрице Екатерине II. Об этом сообщает «Зеркало недели».
На видео, распространенном в соцсетях, женщина говорит: «''Ахмат'' – сила. Россия – мощь. Бог един. Аллаху акбар». Прохожие не дали ей повесить флаг. Женщину облили каким-то напитком из стакана и вырвали флаг из рук.
По данным издания, задерживать женщину приехала полиция и представители Службы безопасности Украины. Утверждается, что она объявлена в розыск по статье о сепаратизме. Ей может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы. Других подробностей о личности женщины, включая ее имя и гражданство, не приводится.
Памятник Екатерине II в Одессе («Памятник основателям Одессы») был демонтирован в декабре 2022 г. Композиция включает скульптуру не только российской императрицы, но и памятники ее сподвижникам – основателям Одессы Иосифу де Рибасу и Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также государственному деятелю Григорию Потемкину.
Екатерина II распорядилась основать Одессу в 1794 г. Памятник был создан в 1900 г. по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко.