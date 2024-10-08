В Одессе женщина попыталась повесить флаг России на месте памятника Екатерине II

По данным издания, задерживать женщину приехала полиция и представители Службы безопасности Украины. Утверждается, что она объявлена в розыск по статье о сепаратизме. Ей может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы. Других подробностей о личности женщины, включая ее имя и гражданство, не приводится.