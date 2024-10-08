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В Одессе женщина попыталась повесить флаг России на месте памятника Екатерине II

Ведомости

В Одессе женщина попыталась повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника императрице Екатерине II. Об этом сообщает «Зеркало недели». 

На видео, распространенном в соцсетях, женщина говорит: «''Ахмат'' – сила. Россия – мощь. Бог един. Аллаху акбар». Прохожие не дали ей повесить флаг. Женщину облили каким-то напитком из стакана и вырвали флаг из рук. 

По данным издания, задерживать женщину приехала полиция и представители Службы безопасности Украины. Утверждается, что она объявлена в розыск по статье о сепаратизме. Ей может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы. Других подробностей о личности женщины, включая ее имя и гражданство, не приводится.

Памятник Екатерине II в Одессе («Памятник основателям Одессы») был демонтирован в декабре 2022 г. Композиция включает скульптуру не только российской императрицы, но и памятники ее сподвижникам – основателям Одессы Иосифу де Рибасу и Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также государственному деятелю Григорию Потемкину. 

Екатерина II распорядилась основать Одессу в 1794 г. Памятник был создан в 1900 г. по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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