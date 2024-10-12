Ректор МГУ сообщил о закрытии филиала вуза в Словении

Филиал МГУ в Копере был открыт в ноябре 2017 г. по инициативе словенской стороны и стал первым зарубежным представительством в Европе. В мае текущего года стало известно, что Минобрнауки выступило с инициативой о ликвидации филиала. Соответствующий проект постановления был опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.