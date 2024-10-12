Ректор МГУ сообщил о закрытии филиала вуза в Словении
В Словении закрыт единственный в Европе филиал Московского государственного университета (МГУ), это инициатива зарубежной стороны, сообщил «РИА Новости» ректор МГУ Виктор Садовничий.
Филиал российского университета был открыт в городе Копер по просьбе Словении, напомнил Садовничий.
«Нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал. Не мы закрывали. Министерство к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже. Мы сообщили, что письмо получили», – сказал он.
МГУ никогда не отказывался от международного сотрудничества, отметил Садовничий. Сейчас, по его информации, в Словакии проходит конференция по русскому языку, там находятся делегация РФ и представители других стран.
Филиал МГУ в Копере был открыт в ноябре 2017 г. по инициативе словенской стороны и стал первым зарубежным представительством в Европе. В мае текущего года стало известно, что Минобрнауки выступило с инициативой о ликвидации филиала. Соответствующий проект постановления был опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.