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Ректор МГУ сообщил о закрытии филиала вуза в Словении

Ведомости

В Словении закрыт единственный в Европе филиал Московского государственного университета (МГУ), это инициатива зарубежной стороны, сообщил «РИА Новости» ректор МГУ Виктор Садовничий.

Филиал российского университета был открыт в городе Копер по просьбе Словении, напомнил Садовничий.

«Нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал. Не мы закрывали. Министерство к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже. Мы сообщили, что письмо получили», – сказал он.

МГУ никогда не отказывался от международного сотрудничества, отметил Садовничий. Сейчас, по его информации, в Словакии проходит конференция по русскому языку, там находятся делегация РФ и представители других стран.

Филиал МГУ в Копере был открыт в ноябре 2017 г. по инициативе словенской стороны и стал первым зарубежным представительством в Европе. В мае текущего года стало известно, что Минобрнауки выступило с инициативой о ликвидации филиала. Соответствующий проект постановления был опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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