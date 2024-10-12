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Алишер Усманов подал жалобу в прокуратуру Кельна на журналиста телеканала ARD

Ведомости

Бизнесмен Алишер Усманов просит прокуратуру Кельна привлечь к ответственности журналиста немецкого телеканала ARD Ханса-Йоахима (Хайо) Зеппельта, обвинившего его якобы в создании системы «подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщил адвокат миллиардера Йоахим Штайнхефель, передает Bild.

«Зеппельт и ARD-Sportschau не только нарушили основные журналистские стандарты и кодекс прессы. Эта злонамеренная и клеветническая инсинуация карается законом. Зеппельт был заинтересован только в том, чтобы очернить господина Усманова. У него не было никаких фактов», – подчеркнул адвокат.

1 октября Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения телеканала ARD, который обвинил Усманова в создании системы «подкупа судей». В случае нарушения судебного запрета ответчика оштрафуют на сумму до 250 000 евро.

ARD опубликовал две статьи и видеорепортаж в августе этого года. Зеппельт в материалах с Олимпийских игр в Париже указал на эпизод с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в 1/8 финала Олимпиады, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе отозвал это утверждение как эмоциональное и принес официальные извинения FIE.

Утверждения телеканала о подкупе судей были официально опровергнуты руководством FIE. Исполняющий обязанности президента организации Эммануэль Катсиадакис заявил, что основным источником информации в репортаже был бывший судья, «не прошедший квалификацию в 2023 г. и исключенный из судейского списка коллегией судей». Катсиадакис исключил манипуляции со стороны судейства, отметив, что судьи назначаются на соревнования компьютером за полчаса до поединка.

Немецкое сетевое издание Sport1.de и австрийская газета Krone.at, перепечатавшие утверждения ARD, скорректировали свои материалы по требованию адвокатов Усманова. Но ARD отказался добровольно исправлять недостоверные сведения, после чего представители бизнесмена и обратились в Земельный суд Гамбурга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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