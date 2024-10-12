Минздрав рассмотрит повышение возрастного порога продажи алкоголя до 21 года

«В отношении инициатив по запрету продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, отмечаем, что Минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 г. и на дальнейшую перспективу», – говорится в ответе Минздрава.