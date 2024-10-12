Минздрав рассмотрит повышение возрастного порога продажи алкоголя до 21 года
В план Минздрава России включена проработка возможности повышения минимального возрастного порога продажи алкоголя, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.
Парламентарий рассказал, что получил официальный ответ ведомства на его законодательную инициативу по увеличению возрастного порога при продаже алкоголя от 21 года.
«В отношении инициатив по запрету продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, отмечаем, что Минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 г. и на дальнейшую перспективу», – говорится в ответе Минздрава.
Хамзаев уточнил, что в план включена проработка возможности повышения минимального возраста, при достижении которого возможна продажа крепкого алкоголя. По его данным, сейчас завершаются регламентные процедуры по утверждению плана.
Хамзаев 11 сентября анонсировал подготовку законопроекта о запрете употребления алкоголя лицами моложе 21 года и продажи им алкогольных напитков. Такой возрастной ценз, как отмечал депутат, необходим в качестве продолжения «нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики».