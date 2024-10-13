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Бросивший в снег ребенка блогер Косенко объявлен в розыск

Ведомости

Блогер Сергей Косенко, который бросил двухмесячного ребенка в сугроб, объявлен в розыск, следует из базы МВД России.

Косенко разыскивается по уголовное статье. В карточке отмечается, что он родился в Венгрии. 

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что в отношении Косенко возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ст. 156 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ).

В январе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка. Косенко, как сообщалось, из-за рубежа разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег.

По информации СК, следователям поручили инициировать вопрос о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства.

Видео блогера председатель Госдумы Вячеслав Володин позднее приводил в качестве примера треш-стрима. В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает проведение таких трансляций. За распространение подобных материалов будет установлена ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юридических лиц – от 800 000 до 1 млн руб. с конфискацией оборудования, которое было использовано для изготовления материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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