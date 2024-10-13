Бросивший в снег ребенка блогер Косенко объявлен в розыск
Блогер Сергей Косенко, который бросил двухмесячного ребенка в сугроб, объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
Косенко разыскивается по уголовное статье. В карточке отмечается, что он родился в Венгрии.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что в отношении Косенко возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ст. 156 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ).
В январе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка. Косенко, как сообщалось, из-за рубежа разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег.
По информации СК, следователям поручили инициировать вопрос о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства.
Видео блогера председатель Госдумы Вячеслав Володин позднее приводил в качестве примера треш-стрима. В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает проведение таких трансляций. За распространение подобных материалов будет установлена ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юридических лиц – от 800 000 до 1 млн руб. с конфискацией оборудования, которое было использовано для изготовления материалов.