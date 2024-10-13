Бросивший в снег ребенка блогер Косенко объявлен в розыск

Видео блогера председатель Госдумы Вячеслав Володин позднее приводил в качестве примера треш-стрима. В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает проведение таких трансляций. За распространение подобных материалов будет установлена ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юридических лиц – от 800 000 до 1 млн руб. с конфискацией оборудования, которое было использовано для изготовления материалов.