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Общество

Двоих обвиняемых в теракте на Крымском мосту объявили в розыск

Ведомости

Двое граждан Грузии и Украины, заочно обвиняемых в подрыве Крымского моста в 2022 г., объявлены в межгосударственный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. 

Речь идет о грузине Александра Инасаридзе и украинце Сергее Андрейченко. Обоим вменяется ч. 3 ст. 205 (теракт) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретения взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору). Инасаридзе также заочно обвиняется в контрабанде взрывчатых веществ организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

26 марта Басманный суд заочно арестовал Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту. ТАСС со ссылкой на постановление суда пишет, что адвокат обвиняемого настаивал, что причастность его подзащитного к преступлению не установлена «надлежащим образом» и что «не представлены доказательства его причастности».

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После начала спецоперации России на Украине Крымский мост был атакован дважды. В первый раз это произошло 8 октября 2022 г. В результате взрыва проезжающего по нему грузовика пострадала автомобильная часть, погибли три человека. СК России возбудил уголовное дело по статье о терроризме. ФСБ назвала организатором теракта на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. По данным ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек. 

Второй удар по мосту ВСУ нанесли 17 июля 2023 г. Объект атаковали украинские надводные беспилотники, в результате чего автомобильная часть моста получила повреждения. Тогда погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК также завел уголовное дело о теракте.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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