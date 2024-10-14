Двоих обвиняемых в теракте на Крымском мосту объявили в розыск

После начала спецоперации России на Украине Крымский мост был атакован дважды. В первый раз это произошло 8 октября 2022 г. В результате взрыва проезжающего по нему грузовика пострадала автомобильная часть, погибли три человека. СК России возбудил уголовное дело по статье о терроризме. ФСБ назвала организатором теракта на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. По данным ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек.