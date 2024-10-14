Кремль не обладает сведениями о смерти украинской журналистки Рощиной в России
В Кремле не обладают сведениями о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, к сожалению, мы не располагаем этой информацией. Я ничего не могу на сей счет уточнить», – сказал он.
10 октября комитет гуманитарной и информационной политики Верховной рады Украины в своем Telegram-канале сообщил, что 27-летняя Рощина умерла, якобы находясь в заключении на территории России.
По данным украинского издания «Страна.ua», журналистка исчезла 3 августа 2023 г. на территории, подконтрольной России, где готовила репортаж. Впоследствии, утверждало СМИ, она оказалась в одном из мест заключения в РФ.
Рощина работала на украинском интернет-телеканале «Громадское телевидение», публиковалась в «Украинской правде».