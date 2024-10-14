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Кремль не обладает сведениями о смерти украинской журналистки Рощиной в России

Ведомости

В Кремле не обладают сведениями о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, к сожалению, мы не располагаем этой информацией. Я ничего не могу на сей счет уточнить», – сказал он.

10 октября комитет гуманитарной и информационной политики Верховной рады Украины в своем Telegram-канале сообщил, что 27-летняя Рощина умерла, якобы находясь в заключении на территории России.

По данным украинского издания «Страна.ua», журналистка исчезла 3 августа 2023 г. на территории, подконтрольной России, где готовила репортаж. Впоследствии, утверждало СМИ, она оказалась в одном из мест заключения в РФ.  

Рощина работала на украинском интернет-телеканале «Громадское телевидение», публиковалась в «Украинской правде».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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