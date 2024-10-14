Бывший глава НПК «Пеленгатор» обвиняется в хищении на гособоронзаказе

В сентябре СК сообщил, что за восемь месяцев 2024 г. сотрудники ведомства возбудили 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. В прошлом году за такой же период Следственный комитет возбудил 357 уголовных дел той же направленности. В этом году наибольшее количество преступлений расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях.