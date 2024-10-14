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Бывший глава НПК «Пеленгатор» обвиняется в хищении на гособоронзаказе

Ведомости

Бывший гендиректор научно-производственного комплекса «Пеленгатор» Валерий Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов обвиняются в хищении более 100 млн руб. при исполнении государственного оборонного заказа на разработку систем вооружения. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, в 2015-2017 гг. Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках гособоронзаказа многомиллионный контракт, оформили подложные документы о выполнении этапов по разработке систем вооружения. Таким образом, полагают в СК, они похитили свыше 100 млн руб., которые распределили между собой.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Богданов по решению суда заключен под стражу, а его экс-руководитель Дрогалин помещен под домашним арест.

В сентябре СК сообщил, что за восемь месяцев 2024 г. сотрудники ведомства возбудили 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. В прошлом году за такой же период Следственный комитет возбудил 357 уголовных дел той же направленности. В этом году наибольшее количество преступлений расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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