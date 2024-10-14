Бывший глава НПК «Пеленгатор» обвиняется в хищении на гособоронзаказе
Бывший гендиректор научно-производственного комплекса «Пеленгатор» Валерий Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов обвиняются в хищении более 100 млн руб. при исполнении государственного оборонного заказа на разработку систем вооружения. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, в 2015-2017 гг. Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках гособоронзаказа многомиллионный контракт, оформили подложные документы о выполнении этапов по разработке систем вооружения. Таким образом, полагают в СК, они похитили свыше 100 млн руб., которые распределили между собой.
Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Богданов по решению суда заключен под стражу, а его экс-руководитель Дрогалин помещен под домашним арест.
В сентябре СК сообщил, что за восемь месяцев 2024 г. сотрудники ведомства возбудили 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. В прошлом году за такой же период Следственный комитет возбудил 357 уголовных дел той же направленности. В этом году наибольшее количество преступлений расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях.