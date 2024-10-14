Мосгорсуд оставил под стражей бойца ММА по делу о стрельбе у офиса Wildberries

18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла стрельба, погибли двое охранников. Основатель маркетплейса Татьяна Ким обвинила в произошедшем своего супруга, сооснователя компании Владислава Бакальчука, который прибыл в офис с вооруженной охраной. Бакальчук утверждал, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее.