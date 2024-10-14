Мосгорсуд оставил под стражей бойца ММА по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Мосгорсуд оставил под стражей бойца ММА Умара Чичаева, проходящего фигурантом по делу о перестрелке у офиса Wildberries. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.
«Суд отклонил апелляционную жалобу на решение избрать Чичаеву меру пресечения в виде содержания под стражей», – уточнили в суде.
По данным «РИА Новости», Басманный суд Москвы арестовал двадцать обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries. Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила 20 сентября об аресте Чичаева на месяц и 25 дней, а также троих фигурантов дела. 19 сентября суд арестовал шестерых фигурантов.
18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла стрельба, погибли двое охранников. Основатель маркетплейса Татьяна Ким обвинила в произошедшем своего супруга, сооснователя компании Владислава Бакальчука, который прибыл в офис с вооруженной охраной. Бакальчук утверждал, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее.