ВЦИОМ: россияне оценили престижность работы курьером выше среднего

Исследователи также выяснили, что за последние пять лет доля регулярных пользователей услуг курьеров выросла вдвое, с 14% до 29%. Как и в случае с любителями онлайн-шопинга, их отличают наличие высшего образования (35%), хороший достаток (38%), проживание в одной из столиц (50%) и молодой возраст. Чаще всего «фанатов» доставок можно встретить среди младших миллениалов (1992-2000 гг.): каждый десятый в этой группе принимает заказы от курьеров ежедневно.