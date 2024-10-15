ВЦИОМ: россияне оценили престижность работы курьером выше среднего
Россияне в среднем оценили престижность работы курьером на 3,26 балла из максимально возможных пяти. Для сравнения, этот показатель выше оценки престижности профессий врача и учителя в 2022 г., которая составила 3,19 балла. Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В исследовании были учтены ответы 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Респондентам предложили оценить, какое положение в обществе, по их мнению, сегодня занимают курьеры. Ответ нужно было дать по пятибалльной шкале, где один – «низкое положение в обществе», а пять – «высокое положение в обществе». Средний балл составил 3,26. При этом доходность этой работы россияне оценили на 3,08 балла.
Исследователи также выяснили, что за последние пять лет доля регулярных пользователей услуг курьеров выросла вдвое, с 14% до 29%. Как и в случае с любителями онлайн-шопинга, их отличают наличие высшего образования (35%), хороший достаток (38%), проживание в одной из столиц (50%) и молодой возраст. Чаще всего «фанатов» доставок можно встретить среди младших миллениалов (1992-2000 гг.): каждый десятый в этой группе принимает заказы от курьеров ежедневно.
В июле зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по совершенствованию трудового законодательства заявил, что рынок «все больше и больше» требует людей, занимающихся обслуживающими функциями, но ситуация ненормальная – это повод для государства задуматься о том, как «это все регулировать». В частности, курьер не должен зарабатывать больше инженера, это очевидный перекос на рынке и такого быть не должно, полагает Медведев.