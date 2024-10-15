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ВЦИОМ: россияне оценили престижность работы курьером выше среднего

Ведомости

Россияне в среднем оценили престижность работы курьером на 3,26 балла из максимально возможных пяти. Для сравнения, этот показатель выше оценки престижности профессий врача и учителя в 2022 г., которая составила 3,19 балла. Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании были учтены ответы 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Респондентам предложили оценить, какое положение в обществе, по их мнению, сегодня занимают курьеры. Ответ нужно было дать по пятибалльной шкале, где один – «низкое положение в обществе», а пять – «высокое положение в обществе». Средний балл составил 3,26. При этом доходность этой работы россияне оценили на 3,08 балла.

Исследователи также выяснили, что за последние пять лет доля регулярных пользователей услуг курьеров выросла вдвое, с 14% до 29%. Как и в случае с любителями онлайн-шопинга, их отличают наличие высшего образования (35%), хороший достаток (38%), проживание в одной из столиц (50%) и молодой возраст. Чаще всего «фанатов» доставок можно встретить среди младших миллениалов (1992-2000 гг.): каждый десятый в этой группе принимает заказы от курьеров ежедневно.

В июле зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по совершенствованию трудового законодательства заявил, что рынок «все больше и больше» требует людей, занимающихся обслуживающими функциями, но ситуация ненормальная – это повод для государства задуматься о том, как «это все регулировать». В частности, курьер не должен зарабатывать больше инженера, это очевидный перекос на рынке и такого быть не должно, полагает Медведев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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