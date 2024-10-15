Полиция Испании изъяла 13 тонн предназначавшейся для отправки в РФ химпродукции

В мае сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли вывоз на Украину установок для сброса ракет военной авиацией. Совместно с ФСБ России таможенники изъяли 12 балочных держателей. Половина из них была перехвачена в микроавтобусе на пути в Грузию, остальная часть – в мастерской по сборке военной продукции в Москве.