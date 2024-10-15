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Полиция Испании изъяла 13 тонн предназначавшейся для отправки в РФ химпродукции

Ведомости

Национальная полиция Испании изъяла в порту Барселоны 13 т химической продукции, которая якобы предназначалась для отправки в Россию. Об этом сообщило ведомство в соцсети X.

«В ходе совместной операции с Налоговым управлением была перехвачена партия из 13 000 кг химикатов, предназначавшихся для России», – говорится в сообщении.

Арестованы четыре человека, они подозреваются в контрабанде запрещенных товаров. По данным правоохранителей, задержанные руководили компанией, созданной для обхода антироссийских санкций.

В мае сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли вывоз на Украину установок для сброса ракет военной авиацией. Совместно с ФСБ России таможенники изъяли 12 балочных держателей. Половина из них была перехвачена в микроавтобусе на пути в Грузию, остальная часть – в мастерской по сборке военной продукции в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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