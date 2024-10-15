Полиция Испании изъяла 13 тонн предназначавшейся для отправки в РФ химпродукции
Национальная полиция Испании изъяла в порту Барселоны 13 т химической продукции, которая якобы предназначалась для отправки в Россию. Об этом сообщило ведомство в соцсети X.
«В ходе совместной операции с Налоговым управлением была перехвачена партия из 13 000 кг химикатов, предназначавшихся для России», – говорится в сообщении.
Арестованы четыре человека, они подозреваются в контрабанде запрещенных товаров. По данным правоохранителей, задержанные руководили компанией, созданной для обхода антироссийских санкций.
В мае сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли вывоз на Украину установок для сброса ракет военной авиацией. Совместно с ФСБ России таможенники изъяли 12 балочных держателей. Половина из них была перехвачена в микроавтобусе на пути в Грузию, остальная часть – в мастерской по сборке военной продукции в Москве.