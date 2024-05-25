Таможенники пресекли вывоз на Украину установок для сброса ракет

2 апреля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы совместно с таможенниками в Псковской области перекрыли канал доставки взрывчатки с Украины транзитом через страны ЕС. По заявлению ФСБ, груз следовал в Россию с украинской территории через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию. Всего было изъято 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор. Тогда ФСБ сообщила о задержании «лица, причастного к совершению преступления», в отношении него возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). 5 апреля подозреваемому по делу о перевозке взрывчатых веществ в иконах и церковной утвари был продлен арест до 29 июня.