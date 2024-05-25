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Таможенники пресекли вывоз на Украину установок для сброса ракет

Ведомости

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) не позволили вывезти на Украину установки для сброса ракет военной авиацией. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) таможенники изъяли 12 балочных держателей. Половина из них была перехвачена в микроавтобусе на пути в Грузию, остальная часть – в мастерской по сборке военной продукции в Москве.

По данным ФТС, организаторами пересылки установок для сброса ракет стали двое граждан России и двое граждан Грузии, которые выполняли указание координаторов из-за границы.

«Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а транспортировкой в Грузию занимались иностранцы», – уточнили в ФНС.

Возбуждены уголовные дела. За контрабанду военной техники паре из Москвы и водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

2 апреля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы совместно с таможенниками в Псковской области перекрыли канал доставки взрывчатки с Украины транзитом через страны ЕС. По заявлению ФСБ, груз следовал в Россию с украинской территории через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию. Всего было изъято 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор. Тогда ФСБ сообщила о задержании «лица, причастного к совершению преступления», в отношении него возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). 5 апреля подозреваемому по делу о перевозке взрывчатых веществ в иконах и церковной утвари был продлен арест до 29 июня.

19 января сотрудники управления ФСБ России по Белгородской области установили гражданина Украины, причастного к организации контрабанды комплектующих к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» на территорию сопредельного государства. Следователи управления возбудили в отношении задержанного уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники). Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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