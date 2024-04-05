Суд продлил арест подозреваемого в перевозке взрывчатки в иконах до 29 июня
Псковский городской суд продлил арест подозреваемому по делу о перевозке взрывчатых веществ в иконах и церковной утвари до 29 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда сообщило о прекращении дела в отношении одного из фигурантов дела о ввозе взрывчатки в иконах Хочбара Джамалова.
2 апреля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы совместно с таможенниками в Псковской области перекрыли канал доставки взрывчатки с Украины транзитом через страны ЕС. По заявлению ФСБ, груз следовал в Россию с украинской территории через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию.
Всего было изъято 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор. Тогда ФСБ сообщила о задержании «лица, причастного к совершению преступления», в отношении него возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).