Суд прекратил производство в отношении фигуранта дела о взрывчатке в иконах
Судебное производство по одному из фигурантов дела о ввозе взрывчатки в иконах Хочбару Джамалову прекращено, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.
2 апреля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы совместно с таможенниками в Псковской области перекрыли канал доставки взрывчатки с Украины транзитом через страны ЕС. По заявлению ФСБ, груз следовал в Россию с украинской территории через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию.
Всего было изъято 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор. Тогда ФСБ сообщило о задержании «лица, причастного к совершению преступления», в отношении него возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).
Комментируя инцидент, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что канал в ЕС красноречиво говорит о террористических методах Киева.
1 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ростовской области. Сотрудники ведомства задержали жителя Новошахтинска, который состоял в запрещенной на территории России террористической организации и планировал совершить диверсионные и террористические акты на территории РФ. Против мужчины завели уголовное дело по ч. 2, ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
31 марта в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о задержании в ходе КТО троих человек, планировавших совершить теракты в Дагестане.