Суд прекратил производство в отношении фигуранта дела о взрывчатке в иконах

1 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ростовской области. Сотрудники ведомства задержали жителя Новошахтинска, который состоял в запрещенной на территории России террористической организации и планировал совершить диверсионные и террористические акты на территории РФ. Против мужчины завели уголовное дело по ч. 2, ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.