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Суд прекратил производство в отношении фигуранта дела о взрывчатке в иконах

Ведомости

Судебное производство по одному из фигурантов дела о ввозе взрывчатки в иконах Хочбару Джамалову прекращено, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

2 апреля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы совместно с таможенниками в Псковской области перекрыли канал доставки взрывчатки с Украины транзитом через страны ЕС. По заявлению ФСБ, груз следовал в Россию с украинской территории через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию. 

Всего было изъято 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор. Тогда ФСБ сообщило о задержании «лица, причастного к совершению преступления», в отношении него возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

Комментируя инцидент, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что канал в ЕС красноречиво говорит о террористических методах Киева.

1 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ростовской области. Сотрудники ведомства задержали жителя Новошахтинска, который состоял в запрещенной на территории России террористической организации и планировал совершить диверсионные и террористические акты на территории РФ. Против мужчины завели уголовное дело по ч. 2, ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

31 марта в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о задержании в ходе КТО троих человек, планировавших совершить теракты в Дагестане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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