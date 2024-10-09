ЕС продлил санкции против России на год

Решение пересмотреть частоту продления санкций связано с требованиями США. Вашингтон готов участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд за счет доходов от активов РФ в рамках G7, но опасается позиции Венгрии по вопросу продления санкций, сообщала FT. Некоторые источники утверждали, что беспокойство США преувеличено, так как ЕС был способен постоянно продлевать санкции с 2014 г., не испытывая проблем.