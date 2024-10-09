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ЕС продлил санкции против России на год

Ведомости

Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России до 9 октября 2025 г. Об этом говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале ЕС.

«Решение действует до 9 октября 2025 г. Настоящее решение подлежит постоянному обзору. Оно будет продлеваться или изменяться по мере необходимости, если Совет сочтет, что его цели не были достигнуты», – сказано в документе.

До этого ЕС продлевал основные санкции на полгода, но 8 октября принял новый механизм ограничительных мер. В решении совета, в частности, подтверждаются блокировка активов РФ и санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, документом запрещается обход ограничений.

В середине сентября Financial Times (FT) писала, что Европейская комиссия представит послам ЕС варианты продления срока санкций до 36 месяцев или продления их на неопределенный срок. По данным Reuters, также рассматривался вариант пятилетней заморозки активов с пересмотром каждые 12 месяцев.

Решение пересмотреть частоту продления санкций связано с требованиями США. Вашингтон готов участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд за счет доходов от активов РФ в рамках G7, но опасается позиции Венгрии по вопросу продления санкций, сообщала FT. Некоторые источники утверждали, что беспокойство США преувеличено, так как ЕС был способен постоянно продлевать санкции с 2014 г., не испытывая проблем.

С начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже 14 пакетов антироссийских санкций. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что санкции нарушают международное право.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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