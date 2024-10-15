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Госдума приняла закон о «дачной амнистии» для хозпостроек

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, согласно которому под «дачную амнистию» подпадают хозяйственные постройки (бани, сараи, летние кухни, погреба, колодцы и др.), расположенные на садовых участках. Документ опубликован в думской электронной базе.

Один из авторов предлагаемых изменений в законодательство, первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов рассказал, что благодаря поправкам россияне смогут зарегистрировать такие постройки в упрощенном порядке. Для этого не потребуется выполнения кадастровых работ, оформления деклараций об объекте и т. д.

Согласно пояснительной записке к документу, с 2006 г. «дачной амнистией» воспользовались более 15 млн граждан. По словам Бессарабова, новым законом предлагается упрощенный порядок оформления прав на хозпостройки при условии, что участок находится в собственности, а права на него и дом были установлены до 2013 г.

Упрощенный порядок также распространится на дома, построенные до 14 мая 1998 г., в которых проживают несколько семей.

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» для общих построек СНТ до 2031 г.

«Дачной амнистией» называют принятый в 2006 г. федеральный закон, позволяющий зарегистрировать в упрощенном порядке жилые и садовые дома, а также строения на садовых земельных наделах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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