Госдума приняла закон о «дачной амнистии» для хозпостроек
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, согласно которому под «дачную амнистию» подпадают хозяйственные постройки (бани, сараи, летние кухни, погреба, колодцы и др.), расположенные на садовых участках. Документ опубликован в думской электронной базе.
Один из авторов предлагаемых изменений в законодательство, первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов рассказал, что благодаря поправкам россияне смогут зарегистрировать такие постройки в упрощенном порядке. Для этого не потребуется выполнения кадастровых работ, оформления деклараций об объекте и т. д.
Согласно пояснительной записке к документу, с 2006 г. «дачной амнистией» воспользовались более 15 млн граждан. По словам Бессарабова, новым законом предлагается упрощенный порядок оформления прав на хозпостройки при условии, что участок находится в собственности, а права на него и дом были установлены до 2013 г.
Упрощенный порядок также распространится на дома, построенные до 14 мая 1998 г., в которых проживают несколько семей.
В середине февраля президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» для общих построек СНТ до 2031 г.
«Дачной амнистией» называют принятый в 2006 г. федеральный закон, позволяющий зарегистрировать в упрощенном порядке жилые и садовые дома, а также строения на садовых земельных наделах.