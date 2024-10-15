Госдума приняла закон о «дачной амнистии» для хозпостроек

Согласно пояснительной записке к документу, с 2006 г. «дачной амнистией» воспользовались более 15 млн граждан. По словам Бессарабова, новым законом предлагается упрощенный порядок оформления прав на хозпостройки при условии, что участок находится в собственности, а права на него и дом были установлены до 2013 г.